Учителя-победители "ИТ-Актива 2023" в Тюменской области получат по 100 тысяч рублей

В Тюмени подвели итоги областного ежегодного конкурса "ИТ-Актив 2023", за награды соревновались 17 школ и более 20 учителей, премии получат учителя из Тюмени, Заводоуковска, Ушаково и Ембаево, которые получили высокие оценки за опыт и практику применения цифровых инструментов в образовательном процессе.

ВВ индивидуальных номинациях победителями стали Лилия Ушакова (гимназия № 16), Оксана Барышева (СОШ №3 филиал МАОУ СОШ №2 г. Заводоуковска), Гаяне Погосян (Упоровская СОШ), Танзиля Файзуллина (МАУ ДО ЦРТ "Созвездие" Тюменского района).

Самой ИТ-активной школой года стала гимназия №16 Тюмени и получит лавный приз - 400 тысяч рублей, сообщает информационный центр правительства ТО.