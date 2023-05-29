Восемь природных пожаров ликвидированы в Тюменской области за сутки

Четыре лесных и четыре ландшафтных пожара на 85 и 870 гектаров соответственно ликвидировано в регионе за 28 мая. Тушением природных пожаров на территории Тюменской области в минувшие сутки занимались 182 человека, использовалось 39 единиц техники и Ми-26 с водосливным устройством.

По данным на утро 29 мая продолжают действовать четыре локализованных лесных пожара на 243 га и один ландшафтный пожар на 320 га, он находится в стадии локализации.

Власти напоминают, что в регионе с 7 мая действует режим ЧС. Запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.