Патриарх Кирилл освятил в Сургуте новый храм

Фото - http://uralfo.gov.ru

27 и 28 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Сургут (ХМАО), где в воскресенье освятил новый Свято-Троицкий собор, присвоил ему статус кафедрального и провел Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщается на сайте полпреда президента РФ в УрФО.

Сургутский Троицкий собор был возведен в 1594 году. Спустя 200 лет был построен каменный Троицкий Собор. С 2016 года началось строительство собора в новом уникальном облике. Впервые в России своды купола для собора изготовили из панелей на заводе. Спецзаказ делали исключительно под сургутский проект. Высота купола от пола до самой высокой точки составляет 40 метров. Собор может вместить более полутора тысяч прихожан.