В тюменском "Роднике" стартует летняя оздоровительная кампания

Специалисты тюменского областного реабилитационного центра "Родник" готовятся к яркому лету. На реабилитацию и отдых этим летом приедут более 500 детей с сопровождением и без. Это будут разные дети.

53 ребенка приедут оздоравливаться по программе ОМС, 80 детей, инвалидность которых установлена впервые - по пилотному проекту. Еще 90 ребят приедут на инклюзивные лагерные смены, а 337 - по реабилитационным путевкам.

"Родник" — уникальное место, где встречаются все стороны инклюзии: дети с инвалидностью, нормотипичные дети и вовлеченные взрослые. Это дает возможность внедрять практики инклюзивного добровольчества, когда взрослых учат поддерживать здоровье своих детей, помогать им нормально развиваться. В центре вновь запустят программу "Вдохновляя творчеством", где дети будут учиться культуре коммуникации и взаимопомощи.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).