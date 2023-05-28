Об особенностях ухода за крышей из шифера рассказал эксперт

Со временем шиферная крыша может становиться хрупкой. Покрытие имеет свойство "цветения": становится зеленым и зарастает мхом, лишайником.

- Надо очистить шифер от мха и мусора, помыть его из шланга или керхером, - рекомендует опытный кровельщик Данила Матвеев. – Дайте шиферу полностью просохнуть. Обязательно нанесите грунтовку, а уже потом красьте. Используйте полимерные или акриловые краски, они выгорают меньше. А еще создают прочную пленку, защищающую от неблагоприятных погодных условий. Можно приобрести силиконовую эмаль, которая применяется при высотном строительстве и продляет срок службы шифера лет на пять.

Кровельщик посоветовал для окрашивания лучше выбирать облачный день. Работы, выполненные во время жары, приведут к тому, что слой краски быстро облезет, уточняет

АиФ-Тюмень.