Тюменский спектакль "Лес. Вглядываясь в другого" будет доработан

16:47 28 мая 2023
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98 тысяч рублей выделили на доработку эскиза спектакля "Лес. Вглядываясь в другого" театральной мастерской "ТеМа" по итогам фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров 2023".

Как рассказала художественный руководитель театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина, отправной точкой для спектакля стала цитата философа Владимира Бибихина "Узнать себя можно, вглядываясь в другого".

В постановке задействованы 7 актрис-подростков. Они будут вглядываться в истории известных творческих личностей и, соприкасаясь с ними, узнавать что-то про себя.

98 тыс. рублей пойдут на работу художника, визуальную часть спектакля, оплату сопутствующей полиграфии — афиши, баннеры, программы.

3 июня авторы идеи сделают закрытую премьеру для своих. В начале июля спектакль представят на тематическом конкурсе в Екатеринбурге, сообщила Тюменская линия.

Теги: спектакль
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