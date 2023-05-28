Тюменский спектакль "Лес. Вглядываясь в другого" будет доработан

98 тысяч рублей выделили на доработку эскиза спектакля "Лес. Вглядываясь в другого" театральной мастерской "ТеМа" по итогам фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров 2023".
Как рассказала художественный руководитель театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина, отправной точкой для спектакля стала цитата философа Владимира Бибихина "Узнать себя можно, вглядываясь в другого".
В постановке задействованы 7 актрис-подростков. Они будут вглядываться в истории известных творческих личностей и, соприкасаясь с ними, узнавать что-то про себя.
98 тыс. рублей пойдут на работу художника, визуальную часть спектакля, оплату сопутствующей полиграфии — афиши, баннеры, программы.
3 июня авторы идеи сделают закрытую премьеру для своих. В начале июля спектакль представят на тематическом конкурсе в Екатеринбурге, сообщила Тюменская линия.
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