Об особенностях ухода за огурцами рассказали тюменцам

Если цветки на огурцах сохнут и опадают, нужно действовать. Об этом рассказала опытная огородница Мария Сотникова. - Удаляйте все пасынки, образовавшиеся из пазух первых 3-6 листьев, а те, которые сформировались выше, прищипните после второго листа, - советует огородница. - Пасынки забирают влагу и полезные вещества у огурцов, не дают формироваться новой завязи и плодам. Не забывайте о подкормке, например, азотом, фосфором, калием или обычной навозной жижей.

Мария Сотникова рекомендует не обрывать пустоцветы. Это мужские цветки, необходимые для оплодотворения женских цветков. Без пустоцветов не произойдет опыления, и не образуются завязи.

Чтобы был большой урожай, всегда избавляйтесь от лишней завязи для обеспечения растений необходимым запасом питательных веществ, уточняет АиФ-Тюмень.