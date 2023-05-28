Профилактические мероприятия #ТрассыБезДТП проводятся на федеральных трассах региона

В Тюменской области организована профилактическая работа с водителями в рамках мероприятия #ТрассыБезДТП на федеральных автодорогах Тюменской области.

Автоинспекторы, представители дорожных служб, медицинские работники, руководители муниципалитетов объясняют водителям опасность превышения скорости, маневров обгона и выезда на встречную полосу.

В 2023 году на федеральных автодорогах региона отмечается ухудшение состояния безопасности дорожного движения: произошло 107 ДТП, 28 человек погибли, 173 ранены.

Рост аварийности зарегистрирован на трассах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск. На автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск произошло 41 ДТП, в них погибли 15 человек.

Каждое седьмое ДТП в Тюменской области происходит по вине водителей транзитного транспорта – 112 ДТП, 14 человек погибли, 148 ранены, сообщили в ГИБДД Тюменской области.