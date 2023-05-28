На полях учхоза ГАУ Северного Зауралья сеют пшеницу и овес

Под зерновые, зернобобовые и травы в учебно-опытном хозяйстве ГАУ Северного Зауралья отведено около двух тысяч гектар.

Посев ячменя и кукурузы уже начался. На этой неделе сеют овес и пшеницу. Студенты под руководством опытных агрономов учатся подготавливать почву и семена к посеву, рассчитывать норму и вносить минеральные удобрения.

Завершить полевые работы в учхозе ГАУ Северного Зауралья планируют в оптимальные агротехнические сроки.

– Если в ближайшее время не будет осадков, мы рискуем получить намного меньше запланированных 40 центнеров с гектара зерновых и зернобобовых культур, – говорит директор учхоза Валерий Герасимов.

Студенты могут принять участие в посевной, уборке урожая, работать на складе и контролировать сеялки. Учащиеся, имеющие водительское удостоверение, могут поработать трактористами. Каждый сезон в учхозе трудятся порядка ста человек – это будущие аграрии, механизаторы и животноводы, сообщает Мегатюмень.