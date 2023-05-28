Тюменские активисты могут поучаствовать в историко-культурном форуме "Истоки"

С 5 июля по 23 августа в Печорах пройдет молодежный историко-культурный форум "Истоки". К событию могут присоединиться активисты с 14 лет. Для этого до 5 июня необходимо подать заявку на платформе "Росмолодежь. События".



На форуме встретятся 1 000 молодых историков, экскурсоводов, архитекторов, студентов педагогических направлений и представителей детских движений от 14 до 35 лет. В числе участников ждут семьи с детьми от 7 лет.

На мероприятии пройдут лекции и мастер-классы от 150 приглашенных экспертов, дискуссии, интерактивные экскурсии и игры. Кроме того, активисты благоустроят территорию и создадут серию арт-объектов.

В этом году форум пройдет в пять смен. На "Семейных ценностях" участники обсудят, как укреплять традиции с помощью социальных инициатив. На заезде "Историко-культурное наследие" архивисты и реконструкторы познакомятся с новыми подходами в изучении истории. На смене "Гармония" начинающие творцы и представители арт-объединений погрузятся в изучение культурной идентичности. А на "Созидании" архитекторы и экскурсоводы узнают, как сохранить историческую память. На "Школе молодого патриота" активистов детских движений расскажут, как придумать и реализовать собственную инициативу.

Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации социально значимых проектов на грантовом конкурсе от Росмолодежи. В каждом заезде предусмотрены отдельные номинации. Максимальный размер гранта — 500 000 рублей, сообщает КП-Тюмень.