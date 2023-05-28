Что нужно проверить перед зарубежной поездкой, рассказали тюменцам

Сотрудники УФССП России по Тюменской области напоминают, что перед тем, как планировать зарубежную поездку, стоит убедиться в отсутствии долгов. Если у гражданина есть долг на сумму от 10 тысяч рублей, ему может быть вынесен запрет на выезд из России. При наличии задолженности от 3 тысяч рублей могут арестовать транспортное средство и поместить на штрафстоянку.
Проверить, есть ли долги, можно двумя способами:
– На официальном сайте УФССП России по Тюменской области. В верхнем правом углу в поисковике необходимо ввести свои данные. Сервис покажет, возбуждено ли в отношении того или иного человека исполнительное производство.
- На портале "Госуслуги" в разделе "Судебная задолженность". Для получения сведений нужно будет также заполнить определенную форму, сообщает "Тюменская область сегодня".
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