В Тобольске хирурги помогли пациентке с осложнениями после операции

В Областной больнице № 3 Тобольска спасли жизнь жительнице Вагая. Она была экстренно доставлена силами сотрудников центра медицины катастроф. Ранее в Тюмени ей сделали аортокоронарное шунтирование.

После операции на фоне возрастных изменений и хронических заболеваний у пациентки развился стерномедиастинит. Осложнение сопровождалось инфицированием раны и могло привести к инвалидности, а в половине случаев - к смерти.

Чтобы не допустить развитие опасной патологии, тобольские врачи Игорь Амелин и Антон Шадрин применили современный метод лечения раны отрицательным давлением с помощью узкоспециализированного высокотехнологичного оборудования.

— Вакуумная терапия применяется врачами ОБ № 3 уже несколько лет. Отрицательное давление помогает тщательно очистить поверхности раны и способствует заживлению кожных покровов. Методика доказала свою эффективность и помогла нашим хирургам спасти не одну жизнь, — подчеркнул заместитель главного врача больницы по хирургии Мустахим Сатывалдаев.

Благодаря точно подобранной тактике лечения врачам удалось остановить развитие патологии. Пациентка еще какое-то время будет находиться под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).