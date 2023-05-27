Ишимская "Ночь музеев" прошла успешно

В Ишиме музейная акция прошла в трех зданиях музейного комплекса: в "Городской управе", обновленном после капитального ремонта музее Ершова и Арт-галерее. Гостям представили выставки, мастер-классы, творческие встречи, концерты и многое другое.
Впервые площадкой акции стала родина Ишимского сказочника село Ершово, где участники выездных экскурсий посетили Комиссариатский дом и музей Иванушки Петровича Д. Два года назад в бывшей деревне Безруково появился бревенчатый дом, в котором воссоздана атмосфера эпохи Александра I.
В соседнем здании, где расположился музей "Дом Иванушки Петровича Д.", собраны предметы русского быта времен Петра Ершова. Посетители знакомятся с образцами былой "бытовой техники" - рубелями, веретенами, прялками.
По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.
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