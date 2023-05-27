Прирост населения в Тюменской области выше прошлогоднего показателя

По данным Тюменьстат, 2 тыс. 546 человек составил естественный прирост населения в Тюменской области с января по март 2023 года. Это на 67,6 % больше прошлогоднего. В регионе родилось 10 тыс. 349 детей.

Рождаемость уменьшилась на 1,6 % как и уровень смертности – за первые три месяца текущего года умерли 7 тыс. 803 человека. А это на 13,5 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Тюменская линия.