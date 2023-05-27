В Медицинском городе пациентке удалили гигантскую опухоль

Опухоль весом 25 килограмм удалили из брюшной полости женщины в тюменском Медгороде. Опухоль распространялась от малого таза до диафрагмы, сдавливая практически все контактирующие с ней внутренние органы. Женщина не могла двигаться, вставать и спать на спине.

Сложную семичасовую операцию по удалению доброкачественной опухоли выполнила мультидисциплинарная команда онкологов, анестезиологов и трансфузиолога Медицинского города.

Работу специалистов осложняло вынужденное нестандартное положение пациентки на операционном столе. Все действия врачам пришлось выполнять, уложив ее на бок, поскольку гигантская опухоль давила на магистральные сосуды, снижая движение крови в системе нижней половой вены и брюшного отдела аорты.

Опухоль была успешно удалена, внутренние органы сохранены. Онкологам и анестезиологам удалось восстановить работу всех органов и систем, которые пострадали от компрессии. В ближайшее время женщина сможет вернуться к полноценной жизни, сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).