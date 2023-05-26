Призерами "Победы" стали тюменцы и голышмановцы

Финал всероссийской военно-спортивной игры "Победа" пройдет в июле в Московской области на базе парка "Патриот" и полигона "Алабино". За право представлять Тюменскую область боролись восемь команд из Ишимского, Тюменского, Сладковского, Юргинского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов. Областную столицу представили региональный центр "Аванпост" и морской центр "Алый парус".

Каждая команда в составе десяти человек (восемь мальчиков и две девочки) в региональном туре преодолела пять этапов.

Сначала юнармейцы демонстрировали знание истории. Команды отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, Героях Советского союза, основных сражениях, датах и городах.

Во втором испытании ребята представляли свой муниципалитет, рассказывали о работе в кадетских классах.

Следующий этап назывался "Статен в строю". В парадной форме участники выполняли строевые команды на месте и в движении, а также по одному показывали навыки строевых приемов.

В четвертом испытании принимали участие только два человека из команды. Они должны были из пневматической винтовки попасть в цель.

Завершила игру военизированная эстафета. Команды прошли полосу препятствий, включающую в себя переползание под колючей проволокой, бег по бревну, метание гранаты на точность, преодоление забора, бег по колесам и преодоление рва.

По итогам регионального этапа всероссийской военно-спортивной игры "Победа" первое место заняла команда из регионального центра "Аванпост", второе место взял коллектив из детского морского центра "Алый парус" и третье место - команда из Голышмановского городского округа.

Победители и призёры отправятся в июле в Москву, где им предстоит встретиться с командами из разных регионов страны на финальном этапе всероссийской игры "Победа".