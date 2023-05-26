В Тюменском театре кукол показали лучшие номера фестиваля "У колыбели таланта"

В Тюмени прошел Х региональный фестиваль-конкурс детского творчества "У колыбели таланта". Дошкольники от 4 до 7 лет выступили в пяти номинациях: вокал, хореография, художественное слово, театральное искусство и изобразительное и декоративное искусство.

В 2023 году на конкурс поступило 203 заявки, из них 181 - юга Тюменской области, 19 - ХМАО-Югры, 3 - ЯНАО.

Все маленькие артисты - воспитанники дошкольных образовательных организаций. Дебютировало 78 детей в возрасте от 4 до 5 лет. В числе конкурсантов 69 детей с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничными способностями.

Проект "У колыбели таланта" стартовал ещё в 2013 году как виртуальный фестиваль-конкурс среди воспитанников детских садов на электронной площадке интернет-издания "Детские сады Тюменской области". А уже в 2014 году фестиваль вышел из виртуального пространства.

За 10 лет в фестивале приняли участие более 10 тысяч ребят. Участники первых фестивалей уже выросли и превратились в настоящих звезд. Сегодня некоторые из них выходят на сцену вместе с победителями юбилейного проекта.

В 2023 году, объявленном президентом России Годом педагога и наставника, юбилейный фестиваль был посвящен тем, кто зажигает маленькие звездочки детского таланта – педагогам дошкольного образования и родителям. За 10 лет наставниками дошколят стали почти 3000 педагогов, подготовивших ребят к фестивалю.