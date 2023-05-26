Моор напомнил выпускникам о премиях за 100 баллов по ЕГЭ

У одиннадцатиклассников началась пора ЕГЭ. Первыми включились в кампанию те, кто решил сдавать госэкзамены по химии, литературе и географии. Тюменский губернатор Моор пожелал всем удачи и 100-балльных результатов:
Всего в Тюменской области ЕГЭ сдадут 11 168 человек, 10 715 человек - выпускники текущего года.
Основной период сдачи единых госэкзаменов - с 26 мая по 1 июля:
26 мая - химия, литература и география;
29 мая - русский язык;
1 июня - математика;
5 июня - история, физика;
8 июня - обществознание;
13 июня - иностранные языки (за исключением раздела "Говорение") и биология;
16-17 июня - иностранные языки (раздел "Говорение"); 19-20 июня - информатика; Резервные дни: 22 июня - 1 июля
Самые популярные предметы по выбору среди выпускников Тюменской области - обществознание, информатика и ИКТ, биология и физика.
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