Почти сотня тюменских студентов выступит на Всероссийской Студвесне

98 студентов Тюменской области отправятся на Российскую студенческую весну, для события они подготовили 25 концертных номеров, часть делегации представит свои работы в неконцертных направлениях: "Арт", "Медиа" и "Видео".

Всероссийский этап ежегодного фестиваля студенческого творчества для университетов стартует в Перми 26 мая. Он объединит более 3 500 студентов из 80 регионов России.

Исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова:

В составе делегации — и обладатели Гран-при, и победители отдельных направлений. Ребята понимают, какая ответственность возложена и каких результатов от них ждут. Мы уверены, что вернемся с победой.

Оценивать выступления студентов будет экспертное жюри, в том числе наставник танцевального телевизионного шоу "Танцы" Егор Дружинин; генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.