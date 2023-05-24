Выставку "Тюменская область – земля больших людей" открыли в Совфеде

Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку "Тюменская область – земля больших людей", которая открылась в Совете Федерации
Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания.
В осмотре выставки, подготовленной с использованием нейросетевых технологий, приняли участие сенаторы, представляющие многие российские регионы, сообщает информационный центр правительства ТО.
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