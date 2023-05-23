Тюменских студентов сводили на заседание суда, где оглашали приговор группе наркодилеров

Сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации организовали посещение открытого судебного заседания для учащихся тюменских колледжей, "экскурсию" организовали по межведомственному проекту "Закон суров, но он – Закон". Подростки побывали на оглашении приговора, прозвучавшем в Ленинском районном суде Тюмени в отношении сразу десяти подсудимых, получивших наказание за наркопреступления.

"Фигурантам назначили наказания на срок от 5 лет и 6 месяцев до 11 лет. В ближайшее время они отправятся в колонию строгого режима. Все подсудимые – люди достаточно молодые, самому старшему из них на момент совершения преступления не было и 28-ми. Поворот их судьбы должен стать хорошим уроком для всех юных экскурсантов, которые после выхода из зала суда удрученно обдумывали все, что происходило на их глазах", - отмечают организаторы.

По словам заведующей организационно-методическим отделом Областного центра профилактики и реабилитации Галины Созыкиной, подобные визиты в суд проводятся регулярно и имеют сильный психологический эффект при работе с молодежью. Подростки видят, что бывает с теми, кто необдуманно связал свою жизнь с наркотиками и преступил предельную черту. Проект "Закон суров, но он – Закон" реализуется совместно сотрудниками Областного центра профилактики и реабилитации, прокуратуры и судебной системы. Подобные мероприятия в Тюменской области будут продолжены.

Текст и фото предоставлены Областным центром профилактики и реабилитации.