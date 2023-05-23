Тюменские школьники и их родители помогают составить меню для столовых на следующий учебный год

Комбинат школьного питания "Центральный" закончил учебный год "Большим сбором", который обещает стать традиционным, устроив откровенный разговор на Набережной.

"Нам важно было построить диалог с детьми, которые питаются в школьных столовых, и их родителями. И это получилось. Доброжелательность, искренность, приветливость сопровождали наше неформальное общение. Родители и дети рассказывали, что из меню нравится или не вполне соответствует вкусу, какие новые блюда они бы хотели увидеть на столах, когда вновь придут в школы 1 сентября", - поделилась Елена Горохова, заместитель генерального директора Комбината школьного питания "Центральный".

По мнению руководителя сектора развития системы качества Матвея Баженова,

большой сбор Комбината, неравнодушных горожан, школьников и их близких – это

возможность открыто и откровенно обсудить вопросы, предложения, проблемы, развеять

мифы о школьном питания и принять меры, чтобы устранить замечания:

Большой сбор - это не просто набор слов. Я служил на флоте и для меня это построение команды на палубе корабля в особо важных случаях. Мы хотим использовать этот удобный формат для построения диалога со школьниками и родителями и для нас это имеет важное значение! Тестовый Сбор в апреле показал высокую результативность. Родителями были заданы актуальные вопросы, ребятами озвучены пожелания. Мы открыты для диалога! И таким образом мы всем показываем эту открытость, желание рассказать о вводимых изменениях, о правилах организации питания, услышать мнения. Не менее важно обновлять и актуализировать наши знания о пищевых привычках детей и семей, в которых они формируются, поделиться с ними рекомендациями врачей-гигиенистов в вопросах здорового питания.

Более 100 заметок и записей сделано на Большом сборе. Директор по производству КШП "Центральный" Наталья Наместникова заверила, что каждое предложение и просьба будут рассмотрены, а советы оценены с точки зрения санитарных норм и правил. Некоторые предложения точно будут внедрены.

Все, кто принимал участие в "Большом сборе" получили в подарок фирменный мерч, яблочные дольки, печенье "Плазма" или мороженое – пришедшие на Сбор горожане смогли попробовать и оценить те продукты, которые в этом учебном году включены в школьное меню.