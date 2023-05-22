Московский эксперт поделится опытом в наставничестве с тюменскими педагогами

Специалисты Регионального модельного центра Тюменской области 23 мая в "Пионере" проведут проектный интенсив "Индивидуальная программа наставничества в паре "педагог – педагог". Принципы и формы эффективного наставничества". Мероприятие состоится в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование" и Года педагога и наставника.

В проектном интенсиве примут участие более 40 педагогов из 19 муниципалитетов, которые являются наставниками для молодых коллег.

Проектный интенсив носит практико-ориентированный характер, предполагает решение кейсов и формирование программы наставничества. Занятия позволят участникам развить свои компетенции, разработать индивидуальные стратегии передачи успешного опыта молодым специалистам.

"Целью модели наставничества "педагог - педагог" является успешное становление специалиста опытным коллегой-наставником. В свою очередь это способствует повышению профессионализма, обеспечению комфортной и качественной работы и скорейшей реализации педагогических задач. Обучение в Областной школе наставников позволяет участникам транслировать полученные знания коллегам на местах", - отметили специалисты Регионального модельного центра Тюменской области.

Спикером обучающего семинара выступит кандидат педагогических наук, эксперт по построению экосистем наставничества, федеральный эксперт МОО "Межрегиональная тьюторская ассоциация", член высшего экспертного совета Академии социальных технологий (г. Москва) Мария Чередилина. Отметим, что Мария Юрьевна уже имела опыт работы в Тюмени, была почетным гостем мероприятий в 2018 году на первой Областной школе наставников.