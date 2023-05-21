Новотарманские добровольцы готовы прийти на помощь соседям

До введения режима ЧС в регионе в связи с природными пожарами администрация Новотарманского муниципального образования Тюменского района инициировала группы в мессенджерах, которые объединили более 600 неравнодушных жителей, готовых прийти на помощь не только своему поселку, но и соседним территориям.

С начала мая было организовано постоянное дежурство добровольцев с каждой улицы поселка. Люди меняли друг друга через два часа. Благодаря патрульной группе было обнаружено возгорание в лесу в трех километрах от д. Молчанова, начато оперативное тушение, рассказала глава Новотарманского МО Светлана Мельникова.

Во время пожаров на территории соседних Каменского и Салаирского муниципальных образований 7 мая новотарманцы также помогали в тушении и подвозе воды. По инициативе местной жительницы добровольцы вдоль леса от горячего источника "Советский" до санатория "Геолог" собрали пластиковые бутылки, оставшиеся после тушения пожаров

Сейчас вдоль Салаирского тракта стоят пластиковые бутылки с водой, после снятия ЧС и угрозы пожара они также будут собраны добровольцами, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.