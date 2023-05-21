В мае дачники активно занимаются садовыми посадками

В мае тюменским садоводам рекомендуют провести обязательные работы по уничтожению сорняков. Необходимо перекопать почву с оборотом пласта. Это снизит численность сорняков, улучшит доступ воздуха к корням, сохранит влагу, а также уменьшит численность вредителей, оставшихся в почве. Своевременно следует удалять сорняки из-под деревьев. На многих из них питаются паутинный клещ, личинки цикадок, гусеницы совок, лугового мотылька, рассказали агрономы Россельхозцентра.

Из кустиков клубники нужно убрать все высохшие, подмерзшие и больные листья. При обработке оставляют только молодые здоровые зеленые листья, все остальное обрезается у самого основания при помощи секатора. Обязательно обрабатываем растения средствами защиты.

В мае томаты и перцы высаживают в теплицу. Рассаду перед высадкой на час можно погрузить в раствор фитоспорина-М или через три дня после высадки полить под корень. В теплой почве бактерии фитоспорина активизируются и начинают подавлять грибные и бактериальные болезни растений.

В мае семена гороха, моркови, редиса, зелени уже можно высаживать в грунт. В середине месяца наступает пора высадки лука-севка: его следует беречь от возвратных заморозков.

Обязательный атрибут майских дней - посадка картофеля. Земля уже достаточно прогрета, можно без опасения сажать клубни, сообщила Тюменская линия.