Олег Датских утвержден омбудсменом Тюменской области, решение о назначении - за думой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских.

Его кандидатуру рассмотрят депутаты на заседании Тюменской облдумы 8 июня.

Олег Датских более 18 лет прослужил в органах внутренних дел РФ, сейчас занимает пост директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Фото - ombudsmanrf.org