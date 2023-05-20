Олег Датских утвержден омбудсменом Тюменской области, решение о назначении - за думой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских.
Его кандидатуру рассмотрят депутаты на заседании Тюменской облдумы 8 июня.
Олег Датских более 18 лет прослужил в органах внутренних дел РФ, сейчас занимает пост директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.
Фото - ombudsmanrf.org
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