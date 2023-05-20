Олег Датских утвержден омбудсменом Тюменской области, решение о назначении - за думой

12:50 20 мая 2023
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских.

Его кандидатуру рассмотрят депутаты на заседании Тюменской облдумы 8 июня. 

Олег Датских более 18 лет прослужил в органах внутренних дел РФ, сейчас занимает пост директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

 Фото - ombudsmanrf.org

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