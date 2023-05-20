В ишимской Арт-галерее состоится первая персональная семейная выставка

Выставка художников – отца и дочери – Анатолия Мартынюка и Ирины Новиковой откроется в Арт-галерее Ишима

20 мая в 16 часов в рамках "Ночи музеев" откроется выставка художников – отца и дочери – Анатолия Мартынюка и Ирины Новиковой. Это будет первая совместная персональная выставка семьи, рассказала руководитель Арт-галереи искусствовед Юлия Лузина.

По ее словам, работы старшего из творческой династии в основном представлены на экспозиции в технике масляной живописи, но есть и несколько пастелей. Ирина виртуозно владеет техникой акварели, ее работы – это синтез сюжетов из разных уголков России и мира. Но ключевое место в полотнах художников занимают пейзажи родного края.

"Работы никого не оставляют равнодушными, Это видно уже на этапе монтажа. Кстати, авторы ежегодно участвуют в конкурсе "Палитра Ишима", их интерес к выставочной жизни и малой родине остается неизменным. Они придерживаются в своем творчестве семейной концепции", - подчеркнула Юлия Лузина в разговоре с корреспондентом "Тюменской линии".