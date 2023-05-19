В Тюмени пройдут социальные чтения по вопросам реабилитации инвалидов

Чтения пройдут 26 мая на двух площадках - образовательной для специалистов и развлекательной для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей.

Теоретическая площадка Социальных чтений будет работать на базе ТюмГУ (ул. Осипенко, 2, ауд. 109). Начало в 11:00 часов. Тема площадки - "Творчество объединяет: успешные практики творческой инклюзии и социокультурной реабилитации". Более 100 представителей организаций социального обслуживания, учреждений культуры, спорта, образования обменяются опытом работы по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством инклюзивного творчества и социокультурной реабилитации. В ходе мероприятия будут презентованы современные технологии и методики социокультурной реабилитации, применяемые в работе с инвалидами и детьми-инвалидами.

Инклюзивный праздник #Городравных состоится на пешеходной улице Дзержинского (пересечение ул. Володарского-Дзержинского). Начало в 15:00 часов. Для гостей запланирована концертная программа с участием людей с инвалидностью, показ детского театра моды, мастер-классы по прикладному творчеству. Все желающие смогут сделать поделку и уйти домой с подарком.

Организаторы чтений - департамент социального развития Тюменской области и Областной центр реабилитации инвалидов.