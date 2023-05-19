В Тюменской области определены победители VIII "Абилимпикса"

В Тюмени в четверг прошла церемония закрытия VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс". Соревнования проходили по 23 компетенциям на 12 площадках в городах: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск.

Алексей Райдер, заместитель губернатора Тюменской области, отметил, что в этом году рекордное число участников – 240 человек:

Это несомненный показатель популярности движения "Абилимпикс" в регионе. Вам удалось ярко проявить себя, вдохновить гостей чемпионата своей энергией и талантом, обрести опыт, который позволит вам уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей.

Компетенции чемпионата олицетворяют рабочие профессии, востребованные на региональном рынке труда, и охватывают сферу гостеприимства, IT-технологии, промышленные профессии. Впервые в этом году были компетенции "Жестовое искусство", "Мебельщик", "Столярное дело", "Электромонтаж".

Лысенко Яна, участница из города Тобольска, занявшая 1 место в компетенции "Гончарное дело", поделилась своими эмоциями:

Было очень волнительно, но я справилась. Когда объявляли первое место, не думала, что его займу, но у меня получилось, и я очень этому рада! Я шла к этому с самого начала учебного года. И добилась чего хотела. Мне кажется, такие чемпионаты нужны для того, чтобы каждый год становиться намного лучше. Ты ставишь себя выше, и когда получается – это большая радость.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров выразил благодарность экспертному сообществу за вклад в развитие движения "Абилимпикс" в Тюменской области. "Вы не сбавляете темпы подготовки участников, тем самым открывая новые горизонты и возможности для конкурсантов. Благодаря вам конкурсанты неустанно осваивают новые знания и навыки, тренируются и оттачивают мастерство, чтобы стать лучшими и первыми", - отметил он.

Лучшие участники регионального этапа примут участие в Отборочном этапе IХ Национального чемпионата "Абилимпикс". Финал Национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет с 20 по 23 октября в Москве.