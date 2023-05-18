Профессиональные спасатели решили провести курсы для тюменских волонтеров

Сотрудники ГУМЧС России по Тюменской области организовали проведение учебно-тренировочных сборов в с 18 по 19 мая с добровольцами поисково-спасательных отрядов Тюменской области, занимающимися поиском и оказанием помощи пропавшим людям.

Первый день прошел на базе Тюменского регионального ресурсного центра. Более 50 добровольцев изучали теоретические основы поиска пропавших людей. К проведению сессий привлечены преподаватели Ресурсного центра, представители УМВД России по Тюменской области, волонтёры ДПСО "ТюменьРегионСпас".

В рамках второго дня учебных сборов запланировано тренировочное занятие. Добровольцы отработают навыки по поиску и спасению пропавших людей. Обучение проведут спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и представители Автономной некоммерческой организации по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Тюменский областной мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям".

Все желающие могут присоединиться, приняв участие в тренировочном практикуме. Дата и время: 19.05.2023 г. в 9:00. Место сбора - центральный вход Экопарка "Затюменский".