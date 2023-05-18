Движение первых ведет активную работу в год 100-летия тюменской пионерской организации и 105-летия комсомола

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В преддверии Дня общественных организаций, который ранее назывался Днем пионерии, в областной столице состоялся очередной Координационный совет по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия тюменской пионерии и 105-летию комсомола.

С отчетом о проделанной работе регионального отделения РДДМ "Движение Первых" выступила председатель совета Наталья Ахлюстина. Она отметила, что в регионе действует 248 первичных отделений: 174 из них на базе общеобразовательных учреждений, остальные созданы в профессиональных образовательных организациях, вузах, учреждениях спорта, культуры, молодежной политики, дополнительного образования, загородных детских центрах.

"Советом сформирован перечень мероприятий, проводимых РДДМ в области. Также региональное отделение Тюменской области является пилотной площадкой для реализации ряда федеральных проектов таких, как "Мы-граждане России!" и трек "Предприниматель" по выявлению и поддержке детей, имеющих собственные бизнес-идеи", - отметила Ахлюстина.

"Тюменская область - одна из передовых по включению в движение загородных детских центров. Вместе с Ассоциацией оздоровительного отдыха они не только включились в работу, но и изъявили готовность создать первичные отделения на своей базе. До этого момента такая практика применялась только на базе федеральных детских центров. Инициатива, проявленная нашими загородными лагерями, сейчас тиражируется на другие регионы", - дополнил заместитель губернатора Алексей Райдер.

В рамках празднования векового юбилея Тюменской пионерской организации в апреле-мае состоялся первый региональный марафон детских инициатив РДДМ "Движение Первых". Участники движения на уровне муниципалитетов представили свои проекты, лучшие из них прошли отбор на региональный этап. Для того, чтобы показать, насколько современная молодежь понимает потребности общества, на координационном совете для примера были представлены 3 проекта, разработанные и реализованные подростками в разных муниципалитетах. Среди них проект "Детки и предки" по организации совместного досуга детей и родителей, экскурсионный маршрут по памятным местам г. Заводоуковска "Минувших лет живая память" и наставнический проект по адаптации школьников, когда наставниками для ребят выступают старшие товарищи.

"Ни одну идею нельзя потерять. Необходимо помочь ребятам их доработать и обязательно реализовать. Самые лучшие из них должны быть масштабированы. И это задача участников Координационного совета", - резюмировал губернатор Александр Моор.