В Тюмени обсудили вопросы развития инклюзивного общества

В Тюменской области продолжается VIII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 2023.

17 мая на диалоговой площадке представители органов государственной власти, работодателей общественных и образовательных организаций обсуждали развитие инклюзивного общества в Тюменской области.

В ходе деловой программы поднимались вопросы профессионального обучения, стажировки, трудоустройства людей с инвалидностью, профессиональной и творческой самореализации граждан с ограниченными возможностями здоровья.

- "Абилимпикс" - это уже не просто конкурс, это целое движение, основной целью которого является развитие в стране инклюзивного общества. Правительство Тюменской области путем межведомственного взаимодействия и социального партнерства содействует развитию инклюзивного образования, трудоустройству и реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" являются частью президентской платформы "Россия – страна возможностей". Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

- Тюменская область - это командная история. Этим регион выделяется. Очень радостно, что среди экспертов много неравнодушных людей. Благодаря тому, что инвалидов здесь не жалеют, а мотивируют, участники из Тюменской области часто занимают призовые места, - отметила Наталья Крель, член Организационного комитета Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс".

Кроме этого эксперт дала много ценных советов по развитию новых региональных компонентов движения "Абилимпикс".