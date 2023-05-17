Итоговая защита детских ИТ-проектов пройдет в Тюмени 20 мая

Традиционная защита лучших проектов учеников Центра робототехники и АСУ Тюменской области пройдет 20 мая.

На защите будет представлено порядка 25 готовых ИТ-проектов. Мероприятие пройдет с участием экспертной комиссии, в числе которой представители тюменских вузов, ИТ-компаний, отраслевых департаментов и организаций.

В этом году на защите будет робототехническая система для подводных исследований, игра-путеводитель по Тюмени, мобильная игра для помощи в избавлении от слов-паразитов, система распознавания условных знаков для навигации беспилотного транспорта и другие ИТ-проекты.

Лучшие из них будут рекомендованы к участию в отраслевых региональных и всероссийских технических конкурсах.

Напомним, что из классов Центра робототехники ежегодно выпускается порядка 1500 ребят. Многие из них продолжают свой путь в ИТ, поступая в технические вузы на цифровые специальности.