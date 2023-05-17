На пешеходной улице Тюмени разыграют самокат

17:30 17 мая 2023
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В эту субботу с улицы Дзержинского кто-то уедет на электросамокате - продолжается розыгрыш подарков среди участников голосования за дизайн-проекты на платформе https://72.gorodsreda.ru, сообщает администрация Тюмени. 

"Счастливыми претендентами на подарки становятся те, кто проголосовал за дизайн-проекты на платформе https://72.gorodsreda.ru и отправил на 72.gorodsreda@mail.ru снимок экрана компьютера или мобильного устройства, подтверждающий, что голосование пройдено и голос учтён, с указанием ФИО, номера сотового телефона", - поясняют в администрации города. 

Пять тюменских территорий, за новый вид которых проводится голосование, будут благоустроены в 2024 году по нацпроекту "Жильё и городская среда".

Теги: администрация Тюмени , голосование , городская среда , призы
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