На пешеходной улице Тюмени разыграют самокат

В эту субботу с улицы Дзержинского кто-то уедет на электросамокате - продолжается розыгрыш подарков среди участников голосования за дизайн-проекты на платформе https://72.gorodsreda.ru, сообщает администрация Тюмени.

"Счастливыми претендентами на подарки становятся те, кто проголосовал за дизайн-проекты на платформе https://72.gorodsreda.ru и отправил на 72.gorodsreda@mail.ru снимок экрана компьютера или мобильного устройства, подтверждающий, что голосование пройдено и голос учтён, с указанием ФИО, номера сотового телефона", - поясняют в администрации города.

Пять тюменских территорий, за новый вид которых проводится голосование, будут благоустроены в 2024 году по нацпроекту "Жильё и городская среда".