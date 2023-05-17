Тюменцы выйдут на стрит-фестиваль "Областная зарядка"

28 мая на уличной площадке у Конторы пароходства (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1.) с 12:00 до 14:30 пройдет стрит-фестиваль "Областная зарядка".
Организатор мероприятия – Областной центр профилактики и реабилитации приглашает принять участие в фестивале школьников, а также всех желающих жителей и гостей Тюмени.
В программе мероприятия:
– зажигательные массовые зарядки от тренеров спортивных центров города Тюмени, в том числе от тренеров Академии бокса "Батыр", спортивного центра CityFoxFitness, а также от мастера спорта международного класса, чемпиона Европы по стритлифтингу, участника экстремального телепроекта "Суперниндзя" Федора Трубина;
– показательное выступление от "Воркаут-Центра";
– выступление творческих коллективов города и конкурсы.
Участники конкурсно-игровой программы "На заставе богатырской…" смогут подтвердить звание "Богатырь земли Тюменской" и стать обладателями призов от организаторов мероприятия. Для этого необходимо пройти несколько игровых станций, в том числе подготовленных центром патриотического воспитания "Аванпост", Тюменским городским казачьим обществом.
Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах от "Воркаут-Центра", гольф-клуба "Перелада", научиться прыгать в оригиналах ботинок kangoo jumps, познакомиться с работой других интересных площадок от партнёров мероприятия.
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