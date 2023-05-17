В Голышманово завершился конкурс "Семья года 2023"

Конкурс проводится уже восьмой год подряд и направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

В номинациях "Молодая семья", "Многодетная семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья – хранитель традиций" приняла участие 21 одна семья Голышмановского округа.

Победители в каждой номинации будут представлять муниципалитет на областном этапе, сейчас уже готовятся заявки на участие.

Победитель номинации "Молодая семья" Ирина Канонерова рассказала о себе: "Нашей семье только 5 лет, чувства проверяли 9 лет и не ошиблись. Сейчас нас трое, подрастает дочка Милана. В нашей семье уже сложился такой девиз: "Живём друг другу мы, любовь даря, Мы сможем всё! Ведь мы-семья!" Муж Андрей – спортсмен, работает пожарным на Ямале. Имеет медаль за службу в Крыму, мы гордимся успехами каждого и поддерживаем друг друга".

В этом году в Голышмановском округе конкурс был организован совместно с "серебряными" волонтерами, благотворительным фондом, активными гражданами округа. Такое сотрудничество позволило активно вовлечь старшее поколение в реализацию совместного проекта, организовать очную защиту конкурсантов и провести итоговое мероприятие в канун Международного дня семьи.