Ночь музеев и Библионочь пройдут в Тюменской области

В Год педагога и наставника мероприятия "Ночи музеев" будут объединены девизом "История и истории", а "Библионочи" – "Читаем вместе". Эти лейтмотивы пройдут красной нитью через все события акций.

Ночь музеев

В акции примут участие почти два десятка музеев Тюмени, Тобольска, Ялуторовска. В программе музеев ТМПО 170 мероприятий, 129 из них публичные (т.е. будут доступны посетителям бесплатно).

В афише "Ночи музеев" с 20 на 21 мая – множество как традиционных для музеев мероприятий: экскурсий, выставок, мастер-классов, так и различных игровых программ, шоу, диалогов и встреч с интересными людьми.

"Мы старались сделать так, чтобы посетители музеев ушли не просто с приятными воспоминаниями от увиденного, но и получили знания и опыт от знакомства с творчеством мастеров, различным ремеслом, народными музыкальными инструментами, народными забавами", – отметила директор департамента и культуры Тюменской области Елена Майер.

Она подчеркнула, что ценность акции в том, чтобы не просто объединить постоянных посетителей музеев, а увлечь именно тех, кто с музеем пока на "вы".

К акции "Ночь музеев" в Тюменской области присоединятся все музеи региона. Мероприятия пройдут как на площадках государственных, так и муниципальных музеев. С программами мероприятий можно ознакомиться на официальных сайтах музеев и муниципальных учреждений культуры.

Чтобы не пропустить интересное событие, организаторы создали культурный навигатор "Ночь музеев ТМПО" http://museumnighttmn.tilda.ws/, где можно посмотреть афишу событий и приобрести билет. Новшеством этого года станет посещение мероприятий по "бесплатным билетам".

"Это сделано для того, чтобы люди смогли заранее спланировать свои посещения, а организаторы, соответственно, развести потоки людей и исключить очереди перед входом в заведение или у касс", – рассказала генеральный директор "Тюменского музейно-просветительского объединения" Светлана Сидорова.

Впервые в рамках "Ночи музеев" закрытое фондохранение Краеведческого музея Ялуторовского музейного комплекса и Тобольского музея-заповедника станет открытым! Это не просто знакомство с уникальными и редкими музейными предметами, это знакомство с особенностями их хранения.

Библионочь

В Тюменской области акция "Библионочь" стартовала уже в апреле. Так, 21 апреля в Ишимском районе в 24 библиотеках чествовали лучших читателей и прошли встречи с местными поэтами. В Викуловском районе Библионочь прошла в 14 библиотеках.

Программа этого года обширная, основные мероприятия в Тюмени и муниципальных образованиях пройдут 26 и 27 мая. К акции присоединятся более 200 библиотек. Читателей ждут мастер-классы, квизы, квесты, конкурсы, театральные и музыкальные представления, встречи с поэтами и писателями, показы фильмов и мюзикла "Летчик по особым поручениям". Каждый найдёт себе занятие по душе.

Для детей создана отдельная программа. Ребята познакомятся с книгами, поучаствуют в книжном флешмобе, встретятся с детским писателем Зулей Стадник, победительницей международного конкурса "Корнейчуковская премия", автором детских книг "По дороге в детский сад", "Крыши летят!" и других произведений.

Афиша мероприятий - на сайте и в соцсетях ТОНБ.