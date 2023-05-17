Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Тюмени 1 июня

Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" готовят к открытию в Тюмени.

"Встретился с будущими социальными координаторами тюменского филиала Фонда. Именно на них возложено персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибшего военнослужащего. Среди координаторов немало тех, чьи близкие посвятили себя службе Отечеству. Есть и бывшие военные. Сейчас они учатся по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области", - сообщил губернатор Моор.

Социальные координаторы - это главные люди в Фонде, которые готовятся помогать своим подопечным в режиме 24/7. Для этого нужны лучшие человеческие качества - милосердие, отзывчивость, сопереживание и подлинный патриотизм.

Тюменский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" начнет свою работу с 1 июня.