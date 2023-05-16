Артюхов договорился с ректором ВШЭ, что у студентов будет больше встреч с Ямалом

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил с лекцией перед студентами Высшей школы экономики. В проектной сессии "Большие вызовы ЯНАО" приняли участие 50 студентов, в том числе 10 ямальцев. К диалогу присоединились ректор ВШЭ Никита Анисимов и проректор Дмитрий Земцов, преподаватели вуза, директор департамента молодежной политики округа Наиль Хайруллин, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Дмитрий Артюхов презентовал регион студентам, которые уже этим летом отправятся в исследовательскую экспедицию в Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск и Муравленко. Поездка реализуется в рамках проекта "Открываем Россию заново", организованного АНО "Россия – страна возможностей" и Высшей школой экономики при поддержке программы "Больше, чем путешествие".

Планируется, что города Ямала посетят 60 молодых специалистов. Командами по 10-12 человек в течение двух недель они поведут аналитическую работу по изучению урбанистики арктических городов.

Артюхов рассказал аудитории про будущие проекты – станцию "Снежинка", туркластер на Полярном Урале, Харасавэйское месторождение, завод "Арктик СПГ 2". Это главные центры перспектив – и для карьерного роста, и для личностного развития. Ямал к тому же предлагает разные меры поддержки молодых специалистов. В совокупности все эти проекты будут способствовать появлению более чем девяти тысяч дополнительных рабочих мест - специалисты необходимы.

Вместе с авторами заявок из четырех городов-участников Ямала студенты и их кураторы подробно обсудили проекты, запланированные к реализации в округе. В Салехарде это благоустройство пляжа реки Полябта и прогулочной зоны по улице Арктической, в Лабытнанги – развитие горнолыжного комплекса "Октябрьский". Для Муравленко актуально создание культурного кода города – единой концепции оформления уличных фасадов, навигации, объектов благоустройства. В Ноябрьске планируют проработать брендирование города для туристов.

Ректор ВШЭ Никита Анисимов назвал встречу знаковой: Артюхов возглавляет комиссию по молодежной политике, а общение с молодежью – это возможность понимать еще лучше запросы молодых людей. "ВШЭ – это 50 тысяч студентов, средний балл которых при поступлении – 96. Это лучшие студенты нашей страны. То, что сегодня наши студенты приглашены на Ямал – для нас большая честь и большая радость. В прошлом году была организована одна поездка на Ямал, в этом году – будет две. Это свидетельство того, что наши отношения с регионом развиваются", – сказал ректор.

"Отлично пообщались со студентами Высшей школы экономики, рассказал им о Ямале и ответил на вопросы. Договорились с ректором вуза Никитой Анисимовым, что соприкосновений с Ямалом у студентов "вышки" будет больше. Уверен, именно поездки по России, знакомство с её удивительной природой и людьми помогают молодым людям по-настоящему узнать и полюбить свою Родину", - поделился впечатлениями Артюхов в своем Telegram-канале.