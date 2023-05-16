Волонтеров области соберут в лагере на акселерацию проектов

18-19 мая в центре "Витязь" состоится акселерация проектов - второй этап проведения Областной школы социального проектирования для лидеров добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области "Творить добро просто".

Участниками станут представители добровольческих (волонтерских) сообществ Тюменской области, которые ранее приняли участие в обучающем онлайн-интенсиве, прошли отбор экспертной комиссии как авторы лучших инициатив и проектов. В течение двух дней добровольцы получат множество полезной информации на образовательных слотах и тренингах.

Программа акселерации проектов направлена на доработку и развитие уникальных проектных идей, а также на информирование добровольцев региона о возможностях поддержки проектов.

Итогом акселерации станет подача наиболее успешных практик на грантовые конкурсы. Авторы лучшие проектов и проектных команд будут приглашены на итоговую сессию.

Областная школа социального проектирования для лидеров добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".