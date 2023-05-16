​На конкурсе "Сердце отдаю детям" выступят 12 педагогов Тюменской области

В Год педагога и наставника в рамках национального проекта "Образование" состоится 19-й Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", который пройдет в Санкт-Петербурге.

Тюменскую область представят 12 педагогов, семь из них стали победителями регионального этапа и получили приглашение выступить на федеральном уровне. Пять педагогов, из числа занявших 2 и 3 места, решили заявиться в качестве самовыдвиженцев.

Педагог дополнительного образования по технической направленности" - Файзуллина Танзиля Раухатовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТ "Созвездие" Тюменского района;

"Педагог дополнительного образования по художественной направленности" - Белогубова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования частного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр традиционной православной культуры "Троица", Нижнетавдинский район; Сердце Римма Андреевна, педагог дополнительного образования Автономного учреждения дополнительного образования муниципального образования Заводоуковского городского округа "Центр развития детей и молодёжи";

"Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности" - Кискина Наталья Андреевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра "Авангард" города Тюмени имени Героя России Ж.Н. Раизова; Новоселова Любовь Дмитриевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр творчества", Тобольский муниципальный район; Антонов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области "Дворец творчества и спорта "Пионер";

"Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности" - Коростелёва Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества" Тобольска;

"Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью" - Лырчикова Анна Александровна, преподаватель муниципального автономного учреждения культуры и дополнительного образования "Киевская детская школа искусств", Ялуторовский муниципальный район; Лаврова Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования - центр технического творчества "Юный техник" Тюменского муниципального района;

"Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности" - Хасанаев Рамиль Расилович, тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования - спортивная школа №2 Тюменского района;

"Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности" - Подкорытова Руслана Зиновьевна, преподаватель школы одаренных ТюмГУ; Тимошенко Галина Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра "Вероника" города Тюмени.

"Всероссийский конкурс, как и региональный, состоит из двух этапов. Для прохождения заочного тура конкурсанты готовят дополнительную общеобразовательную программу, сведения о качестве реализации программы и видеоролик "Визитную карточку". Участникам-самовыдвиженцам предстоит сверх этого написать эссе на тему "Что сегодня важнее - воспитательный эффект или педагогическая эффективность занятий в дополнительном образовании?". Итоги первого тура заочного этапа будут известны после 16 июля. Тогда же узнаем, кто из тюменских педагогов пройдет дальше", - отметила старший методист сектора развития образовательных программ управления развитием региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер".