В 28 сельских школах Тюменской области есть "Точки роста"

"Точки роста" созданы в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Это образовательные центры с современным оборудованием, на базе которых проходят занятия по робототехнике, конструированию, программированию, также ребята занимаются шахматами, учатся оказывать первую помощь, проводят физические и химические опыты, осваивают профессии журналиста и экскурсовода.

У школьников для занятий шлемы и очки виртуальной реальности, 3D-принтеры, квадрокоптеры, современные лаборатории и др.

Ежегодно центры проводят фестивали дронов, шахматные турниры, фото- и видеоконкурсы, робототехнические олимпиады и многое другое. Во внеурочное время "Точки роста" используют в качестве общественных пространств не только дети, но и их родители, например, для развития цифровой грамотности.