"Киберпатруль" выявил противоправные интернет-ресурсы по продаже табачной продукции

Фото - Областной центр профилактики и реабилитации

В Тюмени состоялась акция по выявлению в сети Интернет противоправного контента, связанного с дистанционной продажей табачной и никотиносодержащей продукции. Мероприятие проводилось силами киберволонтеров профилактики, действующих в рамках межведомственного проекта "Киберпатруль Тюменской области".

Акция, инициатором которой традиционно выступает Областной центр профилактики и реабилитации, объединила молодых людей, стремящихся к оздоровлению общества, которые работали не только путем живого присутствия в волонтерском штабе, но и в режиме онлайн. Всего в ходе мероприятия было обнаружено 35 ссылок на интернет-ресурсы, предположительно указывающие на продажу табачной и никотинсодержащей продукции развозным, разносным и дистанционным способом.

Как отметила заведующая организационно-методическим отделом Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина, в соответствии с ч.3 ст. 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции", запрещается розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом. За нарушения предусмотрена ответственность для граждан, должностных лиц и юридических лиц. Максимальная санкция предусматривает наложение штрафа на юр.лицо до 50 тыс. рублей.

Информация о выявленных ссылках передана в контролирующие органы.

Проект "Киберпатруль Тюменской области" реализуется в регионе на протяжении нескольких лет. Штаб-квартира волонтерского движения, призванного участвовать в профилактике антисоциальных явлений в Тюменской области, действует на базе Областного центра профилактики и реабилитации: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 64-а (торгово-офисный центр "Для Вас", 3 этаж), +7 (3452) 21-49-00.