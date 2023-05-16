Штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ работает в прежнем режиме

За несколько дней в пункт сбора гуманитарной помощи во Дворце творчества и спорта "Пионер" неравнодушные жители принесли десятки тонн продуктов питания, товаров первой необходимости, одежды и специального инвентаря. "В настоящий момент силами большого количества специалистов и добровольцев ситуация с пожарами на территории Тюменского района стабилизирована, и сбор помощи погорельцам остановлен. В связи с этим работа штаба входит в прежнее русло", - прокомментировала координатор регионального Штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Анастасия Баканова.

Пункт сбора помощи продолжает работу по прежнему графику с 9:00 до 18:00 ежедневно. В пункт принимается все, что может пригодиться человеку в быту:

- продукты питания с длительным сроком хранения в небьющейся таре/упаковке, бутилированная вода в пластиковых бутылках;

- средства гигиены для взрослых и детей;

- постельные принадлежности;

- канцелярия;

- перевязочные средства, медикаменты, не требующие специальных условий для хранения и транспортировки;

- мелкая бытовая техника, удлинители, фонарики;

- одноразовая посуда.

Собранная гуманитарная помощь отправится жителям Краснодона, вынужденным переселенцам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, прибывшим в Тюменскую область, участникам специальной военной операции и семьям мобилизованных.

Подробная информация по телефону 8(3452)29-03-01.

Штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ работает в рамках исполнения национального проекта "Образование".