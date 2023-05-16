Пенсионеры-волонтеры проводят противопожарный инструктаж с жителями сел

Профилактический рейд в Ушакова 11 мая провели спецволонтеры совместно с ГКУ ТО "Противопожарная Служба Тюменской области" и Тюменским отделением ВДПО. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Команду активистов встретили с добром и пониманием. Жители активно выходили поговорить о правилах пожарной безопасности с волонтерами, работниками противопожарной службы и ВДПО.

"Главная задача профилактического рейда – донести до жителей информацию о запрете сжигания сухой травы и разведения открытого огня", – отметил Геннадий Грибич, заместитель начальника отдела организации службы и подготовки ГКУ ТО противопожарной службы Тюменской области.

Спецотряд проекта максимально коротко, но ёмко разъяснял суммы штрафов и раздавал памятки с подробной инструкцией о том, что категорически запрещено.

"Мы регулярно выходим на рейды не только совместно со службами, но и самостоятельно, понимая всю острую необходимость и важность нашей миссии. Хотела бы отметить, что лес издревле является источником множества разнообразных ценностей и даров, без которых люди обойтись не смогут, поэтому его необходимо беречь", - поделилась Гульфира Пуртова, активистка проекта "Бабушки особого назначения".

Напоминаем, что с 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. С этого времени запрещено посещать леса, использовать мангалы открытого типа, нельзя разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор, тары с сухой растительностью и отходы. Не разрешается бросать окурки и непотушенные спички.