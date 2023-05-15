"Бабушки особого назначения" предупреждают о пожарной опасности

Активисты проекта "Бабушки особого назначения" Благотворительного фонда "Старшее поколение" провели в Тюмени разъяснительные беседы с горожанами и о необходимости соблюдать противопожарный режим.

"Серебряные" волонтёры в парках, скверах, на площадях и многолюдных улицах Тюмени всем вручали актуальные памятки и дополнительно проинформировали о правилах пожарной безопасности.

"Люди равнодушно мимо не проходят! Население областной столицы приветливое и общительное. Пытаемся донести до окружающих всегда только важную и нужную информацию! В арсенале у нас всегда есть буклетики о правилах пожарной безопасности, мошенниках и, конечно, памятки о том, как сохранить свое здоровье! Я надеюсь, что они никому никогда не пригодятся, но знать простые вещи, как себя обезопасить, необходимо", - поясняет тимлидер проекта "Бабушки особого назначения" Масхуда Давлетшина.

С 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. С этого времени запрещено посещать леса, использовать мангалы открытого типа, нельзя разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор, тары с сухой растительностью и отходы. Не разрешается бросать окурки и непотушенные спички.

Каждый волонтер проекта "Бабушки особого назначения" регулярно проходит инструктажи у представителей спецслужб Тюменской области.

Еще не поздно присоединиться к дружной команде волонтеров: авторы инициативы приглашают всех желающих жителей областной столицы 55+ примкнуть к рядам активистов "особого назначения", телефон для записи: 8 (3452)51-77-05 Подробная информация на областном интернет-портале "Старшее поколение" или на странице фонда "Старшее поколение" в соцсети "ВКонтакте".