На территории Голышмановского городского округа капитально отремонтируют более 7 километров дорог

Тендер на проведение капитальных работ выиграли местные дорожники. Строительно-ремонтные бригады одновременно трудятся на двух объектах: подъездах к деревням Боровлянке и Черемшанке от федеральной автодороги Тюмень - Омск.

- Каждый из этих участков – чуть больше 3,5 километров. Сейчас наши специалисты снимают изношенное дорожное асфальтобетонное покрытие, в дальнейшем подготовят основание под новое полотно. Планируем усилить его двумя слоями щебня и асфальтобетон тоже уложим в два слоя. Это необходимо сделать, чтобы покрытие было прочнее и служило дольше. Здесь местность болотистая, поэтому без таких мер не обойтись, - уточнил заместитель директора ДРСУ-4 по Голышмановскому участку Евгений Шалабин.

По условиям контракта, капремонт дорог на этих объектах должны завершить до 15 октября 2023 года. Дорожно-строительные работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает АиФ-Тюмень.