В тюменском "Роднике" прошел Бессмертный полк

Дети, педагоги и сотрудники Тюменского областного реабилитационного центра "Родник" стали частью всероссийского движения "Бессмертный полк".

Ребята приняли участие в мероприятии "Детство, опаленное войной". Прониклись подвигами ветеранов, детей-героев, приближающих победу, и почтили память погибших минутой молчания.

Побеседовать с ребятами педагоги "Родника" пригласили участника специальной военной операции. Он рассказал, что помогает бойцам сохранять самообладание и воинский дух на передовой.

В творческой мастерской "Художественная обработка древесины" ребята изготовили панно с изображением танка. Вместе с педагогами, дети сплели маскировочную сеть, которая совсем скоро отправится в зону СВО. В День Победы ребята гордо шагали с портретами фронтовиков в руках, демонстрируя благодарность и уважение к памяти погибших.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).