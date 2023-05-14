Жители Екатеринбурга смогут увидеть тюменские спектакли на фестивале

С 18 по 21 мая в Екатеринбурге пройдет форум-фестиваль "Особый взгляд. Регионы". На нем 18 и 19 мая тюменцы представят две постановки: спектакль-вербатим "Моя комната" и спектакль-перформанс "Старик и море".

"Моя комната" — спектакль-вербатим для одного зрителя от арт-группы KREATORZ — Тали Горевой и Камиллы Генераловой. Во время действия наблюдатель становится соучастником — "попадает в гости" к реальным людям с диагностированными ментальными расстройствами. Знакомится с историями и погружается в их внутренний мир.

Спектакль-перформанс "Старик и море" — исследование старости через пластику. Зритель услышит рассказы пожилых людей: они поделятся со зрителями своими чувствами. Актеры спектакля проживают на сцене эти эмоции в пластике. Автор постановки — Наталья Булатова. Режиссер — Дмитрий Соболев. Проект создан в рамках арт-резиденции "Архивация нас", кураторы — Александрина Шаклеева и Ринат Ташимов, сообщает КП-Тюмень.