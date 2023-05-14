Об особенностях посадки свеклы и моркови рассказали тюменцам

Свеклу нужно сеять в прогретый грунт, чтобы получить хороший урожай. Она довольно холодостойкая культура и переносит небольшие заморозки до –2 градусов. Скороспелые сорта свеклы можно посадить даже во второй половине июня.

Для ее выращивания найдите самый солнечный участок. На каждый квадратный метр грядки нужно внести 3 кг компоста или перепревшего навоза, 500 г древесной золы, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г аммиачной селитры. После этого перекопайте грунт на штык лопаты и разровняйте поверхность граблями.

Морковь на ленте или в гранулах нужно сеять в хорошо увлажненный грунт и накрыть укрывным материалом до первых всходов, - советует дачница Нина Щербакова.

Благоприятными для посадки в мае эксперт назвала дни: 9-10; 13-14; 22-24; 27-29 мая, сообщила "Тюменская область сегодня".